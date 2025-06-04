لاعبي المنتخب السعودي قبل مواجهة البحرين
لاعبي المنتخب السعودي قبل مواجهة البحرين
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يسعى المنتخب السعودي مساء غد (الخميس)، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام منتخب البحرين لتسجيل هدفه الـ60 في الشباك البحرينية، حيث سجل الأخضر 59 هدفا في مرمى المنتخب البحريني، الذي يُعد أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف السعودية على مر تاريخهما، في حين أحرزت البحرين 35 هدفا في مرمى الأخضر.

ويتصدر ماجد عبد الله قائمة هدافي السعودية أمام البحرين بـ4 أهداف، يليه سعيد غراب، ونايف هزازي، وياسر القحطاني بـ3 أهداف لكل منهم.

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وتضم القائمة التهديفية 41 لاعبا سعوديا سجلوا في الشباك البحرينية، من بينهم اثنان من مدافعي البحرين سجلا بالخطأ في مرماهما.