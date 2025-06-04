ما زال التنافس على أشده في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ يحل منتخب كوريا الجنوبية (المتصدر) ضيفاً على منتخب العراق (ثالث المجموعة) الساعة 9:15 من مساء غد (الخميس)، فيما يلتقي منتخب الأردن (ثاني المجموعة) مضيفه منتخب عمان (رابع المجموعة) عند الساعة السابعة مساءً، ويستضيف منتخب الكويت نظيره منتخب فلسطين عند الساعة 9:15 مساء.بفرصة الفوز ولا غيره يستضيف العراق نظيره منتخب كوريا الجنوبية على استاد البصرة الدولي، ويدخل منتخب العراق هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 8 وعليه 7 أهداف، فيما يدخل منتخب كوريا الجنوبية هذا اللقاء متصدراً المجموعة برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات ولم يتعرض للخسارة، وله من الأهداف 14 وعليه 7 أهداف، ويدخل هذا اللقاء بحثاً عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير للتأهل رسمياً لنهائيات كأس العالم 2026، فيما الخسارة ستؤجل تأهله للجولة القادمة والأخيرة.وعلى ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، يحل منتخب الأردن ضيفاً ثقيلاً على منتخب عمان، ويسعى المنتخب الأردني للفوز لاستمرار منافسته على المقعد المباشر وربما نيله من خلال هذا اللقاء في حالة فوزه وخسارة منتخب العراق من كوريا الجنوبية، إذ يحتل الأردن المركز الثاني برصيد 13 نقطة حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 13 وعليه 7 أهداف، فيما يدخل منتخب عمان هذا اللقاء بحثاً عن الفوز ومساواة منتخب الأردن نقطياً، إذ يحتل الأحمر العماني المركز الرابع برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل و4 خسائر، وله من الأهداف 8 وعليه 10 أهداف، ويسعى منتخب عمان لإحياء آماله بالتأهل المباشر من خلال فوزه على الأردن في لقاء الليلة، وخسارة العراق من كوريا الجنوبية.