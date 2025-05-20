وصلت كأس العالم للأندية إلى نادي مونتيري المكسيكي الإثنين، حيث تمكن مشجعو الفريق من رؤيتها في إطار جولة الكأس التي تمت في ملعب (بي بي في إيه)، مقر الفريق المكسيكي.ومن الصباح الباكر حتى نهاية مساء الإثنين، شارك عدد كبير من المشجعين في الفعالية وتمكنوا من استرجاع ذكريات المشاركات الخمس التي خاضها الفريق المكسيكي في مونديال الأندية، في أعوام 2011 و2012 و2013 و2019 و2021.وأتيحت لجماهير مونتيري رؤية قطع مرتبطة بتاريخ الفريق، كالسترات وغيرها من قطع الملابس التي يرتديها اللاعبون في البطولات الدولية، كما تمكن المشجعون من شراء القميص الذي سيرتديه في كأس العالم للأندية وقميص تذكاري آخر بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس النادي المكسيكي.واحتل مونتيري المركز الثالث مرتين في مونديال الأندية، إحداها حينما خسر في نصف نهائي 2019 أمام ليفربول في الوقت بدل الضائع بهدف البرازيلي فيرمينو.ويلعب مونتيري، الذي يقود دفاعه الإسباني المخضرم سرجيو راموس، في المجموعة الخامسة بكأس العالم للأندية، ضد إنتر ميلان وريفر بليت وأوراوا ريد دايموندز الياباني.ورغم التعاقد مع راموس، أحد أفضل المدافعين في العالم بهذا القرن، فقد واجه مونتيري مشكلات جدية في أداء دفاعه في البطولة الختامية للدوري المكسيكي (كلاوسورا 2025)، وهو ما كلفه الخروج من ربع النهائي أمام تولوكا.وتعد هذه المسألة إحدى القضايا العالقة بالنسبة للفريق الذي يعمل بدون مدرب، بعد إقالة الأرجنتيني مارتن ديميكيليس.وإذا تحسن دفاع مونتيري، فإنه سيزيد من فرصه في التألق في مونديال الأندية، في ظل امتلاكه لهجوم يضم الإسبانيين سرخيو كاناليس وأوليفر توريس والكولومبي نيلسون ديوسا والأرجنتينيين خيرمان بيرتيرامي ولوكاس أوكامبوس.