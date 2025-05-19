استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس الإثنين، رئيس مجلس إدارة نادي نيوم مشاري المطيري، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وصعوده إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2025 - 2026م.ورحّب سموه في بداية اللقاء بالجميع، وبارك لهم هذا الإنجاز، مشيداً بجهود إدارة نادي نيوم وعملها الاحترافي الذي أسهم في تحقيق طموح وآمال المشجعين بتحقيق اللقب والصعود لدوري «روشن» وتقديم نتائج مميزة، مؤكداً أن صعود نادي نيوم لدوري روشن للمحترفين سيضيف لرياضة منطقة تبوك، ويضفي مزيداً من الإثارة لمنافسات الدوري السعودي.وقال سموه: «هذا يوم سعيد لمنطقة تبوك، رفعتم رؤوسنا بهذا المنجز، متمنياً لكم التوفيق في منافسات النسخة القادمة من دوري روشن، مستذكراً سموه خدمته للرياضة السعودية خلال فترة عمله السابقة برعاية الشباب، ومشاهدته الرياضية السعودية في تطور كبير منذ ذلك الوقت وحتى اليوم بفضل الله ثم الدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به الرياضية في المملكة من القيادة الرشيدة».من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة نادي نيوم مشاري المطيري، باسمه ونيابةً عن جميع منسوبي النادي، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك، على حفاوة الاستقبال وعلى دعمه لإنجازات النادي واهتمامه الكبير بالرياضة والرياضيين ومتابعته الدائمة لشؤون الأندية بالمنطقة.