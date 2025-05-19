يغيب النجم فابينهو عن مواجهة الشباب، غداً الثلاثاء الساعة 9:00 مساء على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن مباريات الجولة (33) في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بسبب تراكم الإنذارات، وسيعود فابينهو في مباراة العميد أمام ضمك، الإثنين القادم الساعة 9:00 مساء على استاد الإنماء بجدة، التي ستشهد تتويج الفريق الاتحادي بلقب الدوري للموسم الحالي.ويسعى المدرب الاتحادي لوران بلان لمنح الفرصة لبعض العناصر للمشاركة في لقاء الشباب من أجل تجهيز اللاعبين كافة لمباراة القادسية في نهائي كأس الملك يوم الجمعة 30 مايو الجاري على ملعب الإنماء بجدة.