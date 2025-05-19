تفوّق النجم الأهلاوي رياض محرز على النجم الهلالي مالكوم فيلبي، في المساهمات التهديفية منذ قدومهما لفريقي الراقي والزعيم، إذ تفوق محرز بمساهماته برصيد 41 مساهمة تهديفية، من خلال تسجيل 18هدفاً، وصناعة 23 هدفاً.بينما جاءت أرقام مالكوم بـ 38 مساهمة تهديفية جاءت من خلال 24 هدفاً وصناعة 14، ليعلن محرز التحدي مجدداً مع فريق الأهلي والعودة لأيقونته المناشستراوية.