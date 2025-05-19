اعتبر النجم الاتحادي حسام عوار الأكثر مراوغة في دوري روشن للمحترفين، إذ ظهرت أرقام عوار داخل المستطيل الأخضر بأكثر من راوغ مراوغات ناجحة بـ58 محتفظاً بثاني أكثر من لعب 29 جولة مع العميد في الموسم الحالي، كما جاء ثاني الهدافين برصيد 12 هدفاً، وثاني أكثر تسديد بـ51 تسديدة، وثاني أكثر صانع فرص بـ47 فرصة، وثاني أكثر استرداد بالثلث الهجومي بـ13.ليؤكد عوار عودته لمستوياته المعهودة واكتشاف نفسه مجدداً بعد تجربته مع ناديي ليون الفرنسي وروما الإيطالي.