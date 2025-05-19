أنهت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من لاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني، إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية، التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف.وستنطلق البطولة في الولايات المتحدة وكندا يوم الأحد 15 يونيو القادم، بمواجهة المنتخب المكسيكي أمام الدومينكان، على ملعب سوفاي في ولاية كاليفورنيا.وسيخوض المنتخب السعودي ثلاث مباريات في دور المجموعات بالبطولة الأولى أمام هايتي الساعة 3:15 صباحا يوم (الإثنين) 16 يونيو القادم، الثانية ضد أمريكا الساعة 4:15 صباحا يوم (الجمعة) 20 من الشهر نفسه، والثالثة أمام ترينيداد وتوباغو الساعة 2:00 صباحا يوم (الإثنين) 23 من الشهر ذاته.ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أمريكا، وهايتي، وترينيداد وتوباجو.انفوجرافيكمواعيد مباريات الأخضر:الإثنين 2025/6/16السعودية × هايتي3:15 صباحاالجمعة 2025/6/20السعودية × أمريكا4:15 صباحاالإثنين 2025/6/23السعودية × ترينيداد وتوباغو2:00 صباحا