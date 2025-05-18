من المنتظر أن يعلن مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد قائمة «الأخضر» التي سيخوض بها مواجهتي البحرين، وأستراليا ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، الأسبوع الحالي.وسينطلق معسكر الصقور الخضر الإعدادي في مدينة الخبر الثلاثاء 27 مايو الجاري إلى 3 يونيو القادم استعداداً لمواجهة البحرين الخميس 5 يونيو على ملعب البحرين الدولي بالرفاع، ومن ثم العودة لمحافظة جدة للاستعداد لمواجهة أستراليا الثلاثاء 10 يونيو على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وسيخوض الأخضر خلال معسكره في مدينة الخبر مناورة ودية تدريبية (مغلقة) أمام منتخب الأردن ستقام عصراً يوم 30 مايو الجاري على ملعب إيجو بنادي الاتفاق.ومن المقرر أن ينتظم جميع اللاعبين في معسكر الأخضر باستثناء لاعبي فريقي الاتحاد والقادسية الذين سيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم مباشرةً من المشاركة مع نادييهما بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن الوصيف منتخب أستراليا، ويحتاج الأخضر للانتصار في اللقاءين المتبقيين أمام البحرين وأستراليا؛ ليضمن التأهل مباشرةً لمونديال كأس العالم برفقة المتصدر منتخب اليابان.مباريات الأخضرالخميس 2025/6/5البحرين × السعوديةالثلاثاء 2025/6/10السعودية × أستراليا