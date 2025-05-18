رفع مهاجم فريق الأهلي ايفان توني رصيده إلى 21 هدفاً في دوري روشن السعودي للمحترفين ليتساوى مع القائد الاتحادي كريم بنزيما، والمهاجم الشبابي عبدالرزاق حمدالله اللذين يملكان نفس الرصيد، خلف كابتن فريق النصر كريستيانو رونالدو الذي يحتل صدارة الهدافين بـ23 هدفاً.وكان النجم الأهلاوي توني سجل الهدف 21 في مواجهة فريقه أمام الخلود، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.كما يملك توني سجلاً مثيراً في تنفيذ الركلات الجزائية، إذ سجلها جميعها بنجاح، بما في ذلك أهدافه أمام العروبة والرياض والقادسية والخلود، إضافة إلى هدفين في دوري أبطال آسيا، ونفذ خلال مسيرته الكروية 34 ركلة جزاء، سجل منها 33 وأهدر ركلة وحيدة.