استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي الدكتور خالد العيسى الغامدي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ولاعبي فريق كرة القدم؛ بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.وهنأ سموه لاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني على تحقيقهم هذا المنجز الوطني الكبير، وتقديمهم المستويات الفنية المميزة. مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود؛ لرفع اسم المملكة عالياً في المحافل الرياضية.وأكد نائب أمير منطقة مكة أن هذا الإنجاز يعكس تطور الرياضة السعودية والدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، متمنياً للجميع المزيد من النجاحات.من جانبهم، عبّر لاعبو الفريق عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، مؤكدين حرصهم على مواصلة التميز وتشريف الوطن في المشاركات القادمة كافة.