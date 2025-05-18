أكد لـ«عكاظ» المهاجم الدولي السابق نايف هزازي أن الاتحاد استحق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين الأقوى، نظير العمل الفني الكبير الذي قدمه خلال منافسات الموسم الحالي، مبيناً أن روح الفريق الواحد ساهمت في تتويج العميد بلقب الدوري قبل نهايته بجولتين، مشيراً إلى أنه توقع تحقيق الاتحاد للدوري قبل ثلاثة أشهر، ولم يخيّب اللاعبون ظنه، متمنياً أن يحقق العميد ثنائية الموسم.وأوضح هزازي أن القائد كريم بنزيما وزملاءه اللاعبين استطاعوا تحقيق لقب الدوري الأقوى في ظل المنافسة المستمرة على بقية المراكز في سلم ترتيب الفرق، مبيناً أن بنزيما ساهم بشكل كبير من خلال أدواره الفعالة في قيادة العميد للتتويج بلقب الدوري، وينتظره نهائي كأس الملك «أتمنى أن يحصد الاتحاد اللقب الثاني في الموسم الحالي».وامتدح هزازي العمل الفني الذي ظهر به العميد بقيادة المدرب لوران بلان، والجهاز الإداري الذي قدم عملاً احترافياً ساهم في حصول الفريق على لقب الدوري، والسعي لحصد كأس الملك.وبارك هزازي لمجلس الإدارة الاتحادية بقيادة المهندس لؤي مشعبي، تحقيق لقب دوري روشن، متمنياً مواصلة أفراح الاتحاديين بتحقيق كأس الملك.وأشاد هزازي بجماهير الاتحاد التي أثبتت أنها الرقم واحد من خلال حضورها الكبير والتشجيع الفعال، ودعم الفريق في كل مكان وزمان.وكان النجم نايف هزازي عاش فرحة كبرى مع الجماهير الاتحادية التي تابعت لقاء الرائد، في «السيتي ووك»، الذي شهد فوز العميد بثلاثية حسم على إثرها لقب الدوري.المباراة القادمة للعميد بالدوريالشباب - الاتحادالثلاثاء9:00 مساء