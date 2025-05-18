شهدت مباراة الأهلي المصري والبنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز، لحظة دراماتيكية لم تمر مرور الكرام على جماهير القلعة الحمراء.

النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، غادر أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي غاضباً عقب هدف الفوز القاتل الذي سجله زميله وسام أبو علي في الدقائق الأخيرة، ليمنح الأهلي انتصاراً مثيراً بنتيجة 2-1.

لكن، بدلاً من الاحتفال مع زملائه، اختار معلول التوجه مباشرة إلى غرفة الملابس، ما أثار تساؤلات الجماهير والمحللين حول أسباب هذا التصرف غير المعتاد.

ووفقاً لتقارير إعلامية، بما في ذلك ما نقلته قناة أون سبورت، يعود سبب غضب معلول إلى قرار المدير الفني للأهلي المدرب عماد النحاس دفعه كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

معلول، الذي يُعتبر أحد أعمدة الفريق الأساسية وأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ النادي، شعر بالإحباط لعدم مشاركته منذ بداية اللقاء، خصوصاً أن المباراة كانت حاسمة في مشوار الأهلي نحو تعزيز صدارته للدوري.

مصادر مقربة من الفريق أكدت أن المدير الفني للنادي الأهلي عماد النحاس استدعى معلول للإحماء في وقت متأخر، ثم قرر إشراكه في اللحظات الأخيرة فقط، وهو ما اعتبره اللاعب التونسي عدم تقدير لدوره ومكانته.

وبعد نهاية المباراة، تدخل عدد من لاعبي الأهلي، خصوصاً زملاء معلول على مقاعد البدلاء، لتهدئة اللاعب الغاضب.

وأشار الإعلامي الرياضي أمير هشام، عبر برنامج بلس 90، إلى أن علي معلول دخل غرفة الملابس مباشرة دون الاحتفال مع زملائه، لكنه لم يقم بأي تصرفات غير لائقة، مؤكداً احترامه لرغبة الجهاز الفني رغم حزنه الواضح، ونجح اللاعبون في احتواء الموقف، ما منع تصاعد الأزمة داخل الفريق.

معلول، الذي يُعدّ رمزاً للأهلي بفضل إسهاماته الكبيرة في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية، يتمتع بشعبية جارفة بين الجماهير، ولذلك فإن تصرفه الغاضب أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد له، معتبراً أن إحباطه مبرر نتيجة دوره المحوري في الفريق، وآخرين اعتبروا أن احترام قرارات المدرب جزء من الاحترافية.

بعض المحللين أشاروا إلى أن هذه الواقعة قد تكون انعكاساً لضغوط المباريات الحاسمة، خصوصاً مع المنافسة الشرسة مع بيراميدز على لقب الدوري.

ولم يصدر عماد النحاس تصريحاً رسمياً مباشراً حول الواقعة حتى الآن، لكنه تحدث في المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن أسباب قراراته الفنية، مشيراً إلى أن اختيار التشكيلة والتغييرات جاء بناءً على متطلبات المباراة.

من جانبها، لم تعلق إدارة النادي الأهلي على الواقعة، لكن مصادر داخل النادي أكدت أن الأمور تحت السيطرة وأن العلاقة بين معلول والجهاز الفني لا تزال قوية.

وعلى منصة إكس، تصدر هاشتاغ #علي_معلول التريندات في مصر، حيث عبرت الجماهير عن تضامنها مع اللاعب، وكتب أحد المشجعين: «معلول أسطورة الأهلي، من حقه يزعل؛ لأنه العمود الفقري للفريق».