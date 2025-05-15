في مشهد لم يتوقعه عشاق كرة القدم، تصدر الملياردير اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نادي «نوتنغهام فورست»، عناوين الأخبار بعد انتشار صورة له وهو يواجه مدرب الفريق نونو إسبيريتو سانتو على أرض الملعب عقب تعادل مخيب أمام ليستر سيتي (2-2)، في واقعة كشفت توتراً متصاعداً بين الطرفين. وأعرب ماريناكيس عن غضبه من تراجع أداء الفريق، الذي كان على بُعد خطوات من خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

لكن ما جعل الصورة تتحول إلى ظاهرة عالمية لم يكن فقط المواجهة العلنية، بل التفاصيل البسيطة التي لاحظها المتابعون: ماريناكيس، الذي تُقدَّر ثروته بمليارات الدولارات، كان يمسك هاتف آيفون 8 قديماً ويستخدم سماعات سلكية تقليدية، في مشهد وصفه البعض بـ«غير المتوقع» في زمن الهواتف الحديثة والملحقات اللاسلكية.

وأثارت هذه التفاصيل موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض: «كيف يمكن لملياردير أن يستخدم هاتفاً عمره 8 سنوات؟»، بينما رأى آخرون أن هذا الاختيار يعكس شخصية عملية لا تهتم بالمظاهر.

ويعد إيفانجيلوس ماريناكيس واحداً من أبرز رجال الأعمال في عالم الشحن البحري وكرة القدم، حيث تُقدَّر ثروته بنحو 5 مليارات دولار، ويمتلك ماريناكيس أيضاً نادي أولمبياكوس اليوناني، وقد اشتهر بشخصيته القوية وتدخلاته المباشرة في إدارة أنديته.

وأعادت الصورة التي انتشرت بصورة واسعة فتح النقاش حول سلوك ماريناكيس كمالك نادٍ، خصوصاً بعد تقارير سابقة أشارت إلى تدخلاته المباشرة في قرارات الفريق. في الوقت نفسه، دافع نونو عن ماريناكيس، مؤكداً أن شغف الأخير بالنادي هو ما يدفعه لمثل هذه التصرفات، وأن الفريق ينمو بفضل دعمه. ومع ذلك، لم تخفِ الجماهير استياءها من تصرف ماريناكيس العلني، معتبرة أن توبيخ المدرب أمام الجمهور قد يؤثر سلباً على معنويات الفريق.