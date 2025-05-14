مع قرب مواجهة نادي الاتحاد أمام نظيره الرائد غداً (الخميس) على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة (بريدة) ضمن الجولة 32 من منافسات دوري روشن السعودي، التي إن فاز فيها العميد فسيحقق لقب الدوري بصفة رسمية دون النظر إلى مواجهات الجولتين المتبقية، زحفت الجماهير الاتحادية بكثافة كبيرة؛ لحجز تذاكر اللقاء لحضور المواجهة المصيرية والمرتقبة لناديها الذي يقترب أكثر فأكثر من التتويج باللقب؛ مما أدى لإطلاق مدرج الذهب «هاشتاق» عبر منصة «X» حمل عنوان «احضر بالأصفر الخميس» وتحويل لون مدينة بريدة باللونين «الأصفر والأسود» وهو الشعار المعروف لعميد الأندية السعودية.وتداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع قامت بوضع كامل واجهة الملعب لجماهير الاتحاد؛ إذ ستكون النسبة لهم 70% مقابل 30% لرائد التحدي.