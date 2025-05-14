فرحة لاعبي الاتحاد بالفوز بإحدى مباريات الدوري
فرحة لاعبي الاتحاد بالفوز بإحدى مباريات الدوري
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رشيد الهاشمي (جدة) rasheedalhashmi@
يسعى الفريق الاتحادي لتكرار فوزه بأربع مباريات متتالية على فريق الرائد ضمن الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن للمحترفين، ليعادل رقمه التاريخي الذي سجله بين عامي 2013 و2016 عندما فاز في 4 مباريات متتالية خارج أرضه ضد الرائد.

كنا يتمتع العميد بأفضلية واضحة على أرض رائد التحدي، حيث لم يخسر في آخر 6 زيارات في ملعبه (3 انتصارات و3 تعادلات)، بما في ذلك الفوز في آخر 3 مباريات متتالية.

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