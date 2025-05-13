طالب عضو شرف نادي الاتحاد والمشرف السابق على الفئات السنية بنادي الاتحاد محمد اللامي من لاعبي العميد الحذر من فريق الرائد رغم هبوطه رسميا لدوري يلو وعدم الاستهانة به ومواصلة الظهور بالأداء الفني العالي، والسعي لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث والتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.وأوضح لـ«عكاظ» أن «الفريق الاتحادي ظهر في الموسم الحالي بروح معنوية مرتفعة وأداء فني كبير، يؤكد أن العميد يسير في الطريق الصحيح بقيادة المدرب لوران بلان والقائد كريم بنزيما وكافة اللاعبي، وننتظر تحقيق بطولتي دوري روشن وكأس الملك».وأكد اللامي أن الإدارة الحالية برئاسة المهندس لؤي مشعبي من خلالها عملها الرائع وتهيئتها للبيئة المناسبة وتوفير كافة الأدوات الفنية التي أسهمت في قدرة العميد على المنافسة على لقبي الدوري والكأس، وبمشيئة الله تكلل جهودهم بحصد الذهب في الموسم الحالي.واختتم عضو الشرف الاتحادي حديثه بقوله: «شكراً للاعبي الاتحاد وللجماهير الغالية التي دعمت ووقفت خلف الفريق الكروي في جميع المباريات وتستحق أن تعيش فرحة الانتصارات وحصد البطولات».