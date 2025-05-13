أكد لـ«عكاظ» عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس عبدالإله فقيه أن الفريق الكروي الأول يسير بثبات نحو التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مبيناً أن الجهازين الفني والإداري واللاعبين بقيادة الكابتن كريم بنزيما يدركون أهمية مواجهة الرائد القادمة، وضرورة تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث وحسم لقب الدوري.وأوضح فقيه تكاتف وحرص لاعبي العميد على تحقيق لقب الدوري، مبديا ثقته الكبيرة في اللاعبين لتحقيق الفوز على الرائد، وحسم لقب الدوري قبل نهايته بجولتين، مشيرا إلى الروح المعنوية العالية للاعبين وحرصهم على العودة بالنقاط الثلاث من أمام الرائد والتتويج بالدوري.وأشاد فقيه بالعمل الاحترافي الذي قاد الفريق الاتحادي للمنافسة بقوة على بطولتي الدوري وكأس الملك، متمنيا أن يحصد العميد الذهب بالموسم الحالي.وأشاد فقيه بالجماهير الاتحادية التي أثبتت وفاءها ودعمها للفريق وظهورها بالشكل المميز في المدرجات، إذ إنها تستحق الرقم واحد، وتعتبر العامل الرئيسي في انتصارات العميد في كل مكان وزمان.