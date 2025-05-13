يستعيد الفريق الاتحادي الثلاثي عبدالإله العمري، ودانيلو، وبريجوين في مواجهة الرائد التي ستقام بعد غد (الخميس)، الساعة 9:00 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة 32 في دوري روشن السعودي للمحترفين. وتأتي عودة العمري ودانيلو وبريجوين بعد غيابهم عن مباراة الفيحاء الماضية بداعي الإيقاف إثر تراكم الإنذارات، وسيفتقد الفريق لخدمات الجناح موسى ديابي عقب إيقافه من قبل لجنة الانضباط مباراتين الأولى كانت أمام الفيحاء والثانية ضد فريق الرائد.وطالب المدرب لوران بلان اللاعبين بالانضباط الفني والتركيز على مواجهة الرائد من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وحسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، واستقر في المناورة الكروية على النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.يذكر أن الفريق الاتحادي يحتاج لثلاث نقاط من أجل التتويج بلقب دوري روشن، إذ يحتل الصدارة حاليا برصيد 74 نقطة من أصل 31 مباراة خاضها بالدوري في الموسم الحالي.موقف الاتحاد بالدوريلعب: 31 مباراةعدد النقاط: 74المركز: الأول