أثار مقطع صوتي بين حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو جدلاً واسعاً خلال مباراة «الكلاسيكو المجنون» بين برشلونة وريال مدريد، التي انتهت بفوز الفريق الكاتالوني صاحب الأرض 4-3، الأحد، واقترابه من حسم لقب الدوري الإسباني بعدما وسع الفارق إلى 7 نقاط قبل 3 جولات على ختام البطولة.

ودار حوار بين الحكم أليخاندرو هيرنانديز وزميله حكم غرفة (الفار) خوان مارتينيس مونوريا أثناء تشريح الحالة التحكيمية للهدف الخامس الذي أحرزه لاعب برشلونة الشاب فيرمين، وألغاه الحكم لاحقاً بداعي وجود لمسة يد على اللاعب خلال طريقه للمرمى، الأمر الذي دفع الكثير من أنصار «البلوغرانا» للتشكيك في نزاهة التحكيم الإسباني، معتبرين أن برشلونة لولا القرارات التحكيمية غير العادلة -على حد وصفهم عبر منصات التواصل- لكان قد أنهى «الكلاسيكو» بنتيجة تاريخية، خصوصاً أن الحكم حرم الفريق أيضاً من ضربة جزاء إثر اصطدام الكرة في يد مدافع ريال مدريد الفرنسي تشواميني وهي في طريقها للمرمى.

وفي المقطع الصوتي الذي نشره الاتحاد الإسباني كعادته بعد المباريات الكبيرة برزت عبارة «الحمد لله» أو «لحسن الحظ» على لسان حكم الفيديو، الأمر الذي أثار حفيظة نادي برشلونة واعتبروا صدورها من أحد أفراد طاقم التحكيم بمثابة «فضيحة تحكيمية».