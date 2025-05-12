علمت «عكاظ» من مصادرها أن النجم التعاوني هتان باهبري ينتهي عقده الاحترافي مع ناديه الحالي في نهاية يونيو القادم، وتبقى له مع فريق التعاون ثلاث مباريات أمام فرق (النصر، الرياض، العروبة) في دوري روشن السعودي للمحترفين.وأكدت المصادر أن باهبري لن يستمر مع نادي التعاون في الموسم القادم، ويستهدف خوض تجربة احترافية جديدة مع أحد الأندية السعودية، وتلقى اللاعب 4 عروض شفهية 3 من أندية دوري روشن، والرابع من أحد أندية دوري يلو، وسيحدد وجهته القادمة بعد الاستقرار على أحد الأندية التي سيجد فيها فرصة التواجد فنيّاً وتلبي متطلباته الاحترافية خلال فترة الانتقالات الصيفية.يذكر أن هتان باهبري خاض تجارب احترافية مع خمسة أندية «الاتحاد، الخليج، الشباب الهلال، التعاون»، ويستعد لخوض تجربة احترافية سادسة بدءاً من الموسم الرياضي القادم.الأندية التي احترف بها هتان باهبري1) الاتحاد2) الخليج3) الشباب4) الهلال5) التعاون