عبر الرياضيون من مسؤولين ورؤساء أندية عن سعادتهم بتشريف خادم الحرمين الشريفين نهائي كأس الملك الذي سيقام (الجمعة) 3 ذي الحجة الموافق 30 مايو الذي سيجمع الاتحاد بالقادسية على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بهذه المناسبة الغالية: خالص الشكر والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة نهائي أغلى الكؤوس، وهي رعاية نفخر بها وتعكس ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام دائمين من قيادتنا الرشيدة.كما قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين نهائي أغلى الكؤوس تأتي امتداداً للاهتمام والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة في وطننا الغالي.فيما قال رئيس نادي الاتحاد لؤي مشعبي: يتشرف نادي الاتحاد بوجوده في نهائي أغلى الكؤوس كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي في مناسبة وطنية غالية واعتزازاً برعاية خادم الحرمين الشريفين. إن رعاية مقامه الكريم وسام شرف نعتز به ودافع كبير لتقديم مستوى يليق بهذا الحدث الكبير في يوم غالٍ على الرياضيين كافة.وعبر رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر سليمان الرزيزاء عن سعادته بهذه المناسبة إذ قال: رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين للمباراة النهائية تمثل أسمى صور الدعم للرياضة السعودية وتعكس مكانتها في رؤية وطننا الطموح، ووجود القادسية في هذا المحفل الوطني الكبير مدعاة للفخر والاعتزاز، ويجسد مكانة هذا الكيان العريق في قلوب محبيه وحضوره المتجذر في تاريخ الرياضة السعودية.