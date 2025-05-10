قفز الوحدة لمراكز الأمان بعد فوزه المهم على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ اللقاء سريعاً من الفريقين، ومن تمريرة ذكية من علاء آل حجي للمنفرد عبدالعزيز نور كسر حاجز التسلل وانطلق من بين المدافعين نحو مرمى الفتح ليواجه الحارس نواف العقيدي ويضع الكرة بين قدميه لتسكن الشباك هدفاً للوحدة (د:8)، وعاد نور ليزعج الدفاع الفتحاوي ويتعرض للإعاقة من اللاعب حسين الزارعي الذي لديه بطاقة صفراء في الدقائق الخمس الأولى، لكن الحكم لم يمنحه بطاقة صفراء ثانية، ليحتج المهاجم أوديون إيغالو على الحكم ماجد الشمراني، ليرفع البطاقة الصفراء لإيغالو وسط استغراب لاعبي الوحدة.واصل الوحدة سيطرته على اللقاء وكاد لاعبه المغربي محمد مكعازي يحرز الهدف الثاني، لكن بسالة المدافع مروان سعدان حالت دون ذلك. وفي الشوط الثاني تراجع أداء الوحدة للحفاظ على النتيجة والاعتماد على الهجمات المرتدة، وتحصل الفتح على ركلة حرة من على خط منطقة الجزاء سددها مراد باتنا بجوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الوحدة فوزه التاسع ويصل للنقطة الـ32 ويقفز للمركز الـ14 ليتنفس الصعداء ويبتعد مؤقتاً عن مراكز الهبوط، فيما تلقى الفتح الخسارة الـ16 وتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الـ12، وفي الجولة القادمة سيلاقي الوحدة مضيّفه القادسية يوم الخميس الموافق 15 مايو، فيما يلاقي الفتح ضيفه الهلال يوم الجمعة 16 مايو.