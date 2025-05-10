عاد الخلود لسلسلة الانتصارات بعد أن ذاق طعم الخسارة في الجولات السّت الماضية، لينتصر على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الحزم بالرّس، في افتتاحية لقاءات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء بداية هادئة من الفريقين، وظهرت الخطورة أكثر من قبل الخلود عن طريق لاعبه ميزياني ماوليدا الذي تلاعب بالدفاع الاتفاقي وتعرض للإعاقة، لكن الحكم فيصل البلوي لم يحتسب شيئاً، ومن كرة لماوليدا تجاوز مدافع الاتفاق جاك هندري وسدد الكرة بالشباك الجانبية، وردّ الاتفاق سريعاً عن طريق عرضية من ديماراي غراي، ولكن لم يتعامل معها فيتينهو كما يجب، وتمكن الحارس مارسيلو غروهي من الإمساك بالكرة. واصل الخلود ضغطه على الاتفاق وسدد همام الهمامي كرة أرضية قوية تمكن الحارس مايك روداك من إبعادها لركلة زاوية، وسرعان ما استطاع الظهير الأيمن للخلود عبدالله هوساوي من خطف الكرة والانطلاق بها لمنتصف ملعب الاتفاق، ومررها ذكية لزميله ميزياني ماوليدا ليسدد الكرة مباشرةً في المرمى هدفاً للخلود (د:68)، وحاول الاتفاق العودة للقاء، لكن دفاعات الخلود ومن خلفهم الحارس غروهي حالت دون ذلك. وفي الوقت بدل الضائع تعرض لاعب الخلود أليكس كويادو للضرب بالكوع من مدافع الاتفاق جاك هندري ليمنحه الحكم البلوي البطاقة الحمراء مباشرةً، لينتهي اللقاء بفوز الخلود بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الخلود فوزه العاشر ويصل للنقطة الـ34 ويقفز للمركز الـ11 ويبتعد عن مراكز الخطر، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الـ12 وتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز السابع، وفي الجولة القادمة سيواجه الخلود مضيّفه الأهلي في لقاء صعب ومهم يوم السبت 17 مايو، وفي اليوم نفسه يلاقي الاتفاق ضيفه ضمك.