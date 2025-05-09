في حدث استثنائي أثار شغف عشاق كرة القدم حول العالم، تصدر النجم المصري محمد صلاح غلاف العدد الجديد من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، المعروفة عالميًا بتقديم جائزة الكرة الذهبية المرموقة، وفاجأت المجلة متابعيها بحوار حصري مطول مع «الفرعون المصري»، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، تحت عنوان «النجم يسطع»، سلطت فيه الضوء على مسيرته الرائعة وطموحاته الكبيرة.

الحوار، الذي ينشر في عدد خاص من المجلة غدا (السبت) تناول رحلة صلاح من بداياته المتواضعة إلى تحوله إلى أيقونة عالمية، مع التركيز على إنجازاته المذهلة مع ليفربول، حيث قاد الفريق لتحقيق ألقاب كبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، كما تطرق الحوار إلى طموحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث أعرب صلاح عن تصميمه على أن يكون الأفضل في العالم، مستلهمًا إنجاز الليبيري جورج ويا، اللاعب الأفريقي الوحيد الذي فاز بالجائزة عام 1995.

وأذاعت المجلة مقتطفات من حديث صلاح والذي سينشر كاملا غدا (السبت) بمناسبة تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، مشيرا إلى أن ليفربول كان في أفضل حالاته طوال الموسم، لكن في شهر مارس شهد الفريق انخفاضا في مستواه، ما جعل المواجهة أمام باريس سان جيرمان أكثر صعوبة خصوصا أن الفريق الباريسي كان يعيش فترة من التألق.

ولم يخف النجم المصري إعجابه بما قدمه فريق باريس سان جيرمان واعتبرهم الفريق الأفضل في أوروبا خلال تلك المرحلة الحاسمة من الموسم، قائلا: «يجب أن أكون صريحا باريس سان جيرمان قدم مباراة ذهاب رائعة أمامنا كنا محظوظين بتحقيق الفوز آنذاك».

تكهنات واسعة

ظهور صلاح على غلاف «فرانس فوتبول» لم يكن مجرد حدث عابر، بل أثار موجة من التكهنات بين الجماهير والمحللين الرياضيين، الذين رأوا في هذا التكريم مؤشرًا قويًا على اقتراب صلاح من المنافسة الجدية على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، وقد أشادت المجلة بصلاح، واصفة إياه بـ«مسيح ليفربول» لتضحياته وروحه القيادية داخل الملعب، حيث يُظهر دائمًا التزامًا استثنائيًا بالدفاع والهجوم على حد سواء.

ولاقى الحدث تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبرت جماهير ليفربول والمشجعون العرب عن فخرهم بتمثيل صلاح للمنطقة العربية على الساحة العالمية، وأشار البعض إلى أن هذا الظهور يعزز مكانة صلاح كواحد من أبرز المرشحين للجائزة، خصوصا مع أدائه المميز في الموسم الحالي، حيث سجل 36 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة في 53 مباراة حتى الآن، وفقًا لإحصائيات حديثة.

وفي تصريحات سابقة لمجلة «فرانس فوتبول»، أكد باسكال فيري، رئيس تحرير المجلة، أن صلاح يمتلك كل المقومات للفوز بالكرة الذهبية، مشيرًا إلى أنه «أيقونة حقيقية» ساهمت في زيادة شعبية الجائزة في الشرق الأوسط والعالم العربي. وأضاف أن صلاح قد يكون المفتاح لإلهام جيل جديد من اللاعبين في المنطقة.