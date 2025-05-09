أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، الخميس، أن عدداً من لاعبيه تعرّضوا لهجوم مسلح في أثناء عودتهم إلى مدينة ريو دي جانيرو، عقب خوض مباراة أمام سنترال كوردوبا الأرجنتيني انتهت بالتعادل (1-1) ضمن منافسات كوبا ليبرتادوريس.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الهجوم وقع خلال عودة اللاعبين إلى منازلهم، لكنه «لم يسفر عن إصابات».

وأشار البيان إلى أن السيارة التي كانت تقل حارس المرمى الأرجنتيني أوغوستين روسي، وهي سيارة مصفحة، تعرّضت لأربع طلقات نارية، دون أن يُصاب أي من ركّابها أو ركّاب السيارات الأخرى.

وذكرت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية أن الهجوم كان بدافع السرقة.

من جهتها، أفادت الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو بأنها نفّذت عمليات بحث في المنطقة ونقلت اللاعبين إلى مركز للشرطة لأخذ إفاداتهم.

ويُعد فلامنغو من أبرز المرشحين للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس هذا الموسم، ويحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف ليغا دي كيتو الإكوادوري وسنترال كوردوبا، اللذين يملكان 8 نقاط لكل منهما.