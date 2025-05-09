أكد استشاري الطب النفسي الدكتور علي الصادقي أن لقاء النصر والاتحاد ضمن دوري روش، الأربعاء، في الجولة الثلاثين، تميز بالقوة والندية والسعي نحو إثبات الجدارة، إذ شهد منذ انطلاق صافرة الحكم هجمات قوية من الطرفين أثمرت عن تسجيل هدف مبكر من قبل فريق النصر، فيما استمرت محاولات الاتحاد في تعديل النتيجة ولكن دون جدوى فلم يحالفه الحظ في ذلك. وقال لـ«عكاظ» إن هناك ثلاثة عوامل ساعدت لاعبي الاتحاد على قلب الطاولة وتحقيق انتصار كبير وفوز ثمين على النصر وخطف النقاط الثلاث من بين أرضه وجمهوره؛ وهي:- عدم الشعور بالإحباط واليأس رغم تقدم النصر بهدفين، وهي نتيجة كبيرة يصعب في كثير من الأحيان معادلتها بسهولة، إلا أن إصرار لاعبي الاتحاد على عدم الاستسلام واستمرار غزو منطقة دفاع النصر أسهم في تحقيق تسجيل ثلاثة أهداف وقلب الطاولة في الدقيقة القاتلة والأخيرة من المباراة.- نجاح مدرب الاتحاد لوران بلان في معالجة أخطاء الشوط الأول وتعزيز خطته في الشوط الثاني، وهو ما ضاعف من جهد اللاعبين ومكنهم من اختراق ثغرات النصر وتسجيل أهداف التعادل وتحقيق هدف الفوز في الوقت الحرج، مع نجاح المدرب في التغييرات التي أجراها في الوقت المناسب لدعم خطوط الاتحاد.- حرص لاعبو الاتحاد في الشوط الثاني على تقديم الأداء الشامل أكثر من الشوط الأول لدعم جميع مناطق اللعب، فكما شاهدنا معظم لاعبي الهجوم كانوا يتراجعون إلى الوسط والدفاع، بينما لاعبو الدفاع نجدهم في الوسط والهجوم، وهذه الطريقة الشاملة ساعدت على إحراز التعادل وتحقيق هدف الفوز.وتابع: ما زالت هناك بعض المباريات المتبقية التي يجب على الاتحاد مراعاتها جيداً، فالوصيف الهلال ينتظر ببالغ الصبر أي تعثرات للاتحاد حتى يعتلي صدارة روشن، فالمرحلة القادمة لا تقبل أي تهاون أو تراجع من الاتحاد حتى لا يفقد المكانة التي وصل إليها بشق الأنفس، ومسؤولية تحقيق بطولة الدوري أصبحت مضاعفة الآن أمام لاعبي ومدرب والجهاز الفني الاتحاد أكثر من أي وقت مضى.ونوه د. الصادقي بدور الجمهور الاتحادي الكبير الذي ساند وحضر اللقاء رغم أن المباراة ليست في أرضه، فوجود هذا الجمهور العريق كان له الأثر الإيجابي الكبير في رفع معنويات الاتحاديين وأيضاً تحقيق الفوز، فقد ساند وتفاعل الجمهور الاتحادي مع فريقه إلى آخر لحظات المباراة وخرج من الملعب والابتسامة والفرحة على محياه.عوامل الفوز:عدم الشعور بالإحباط واليأسمعالجة أخطاء الشوط الأولحرص اللاعبين على الفوز