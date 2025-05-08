شهدت منطقة الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس حادث دهس مروع، مساء الأربعاء، أسفر عن إصابة ثلاثة مشجعين لنادي باريس سان جيرمان بجروح متفاوتة، أحدهم في حالة حرجة، أثناء احتفالاتهم بتأهل فريقهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 - 2025.

ووفقًا لصحيفة «لو باريزيان»، وقع الحادث عندما صدمت سيارة حشدًا من المشجعين الذين تجمعوا في شوارع باريس للاحتفال بفوز فريقهم المثير على أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-1 في إياب نصف النهائي، ليضمن النادي الباريسي بطاقة التأهل بنتيجة إجمالية 3-1.

وسيواجه باريس سان جيرمان نادي إنتر ميلان الإيطالي في النهائي المقرر في 31 مايو بمدينة ميونخ.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصة «إكس» لحظات الفوضى، حيث كان المشجعون يهتفون ويطلقون الألعاب النارية ابتهاجًا بالإنجاز، وفجأة، اقتحمت سيارة الحشد بسرعة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم على الفور إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة، بينما يصارع الثالث من أجل حياته، وأشارت السلطات إلى أن السائق حاول الفرار عقب الحادث، لكن تم توقيفه لاحقًا، وتجري التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الحادث متعمدًا أو ناتجًا عن خطأ. ولم تُفصح الشرطة عن هوية السائق أو دوافعه حتى الآن.

وخلال الاحتفالات، اعتقلت الشرطة 43 شخصًا على خلفية أعمال شغب، حيث اضطرت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، بينما تعرضت متاجر وسيارات لأضرار جراء تصرفات بعض المشجعين.

وأدانت إدارة نادي باريس سان جيرمان الحادث، معربة عن دعمها للضحايا وأسرهم، وحثت الجماهير على الاحتفال بمسؤولية.

وأكدت شرطة باريس أنها نشرت أكثر من 2000 عنصر أمني لتأمين المدينة خلال المباراة والاحتفالات، لكن الحشود الكبيرة شكلت تحديًا كبيرًا.

وأثارت الاحتفالات الفوضوية، التي تخللتها حرائق واشتباكات محدودة، انتقادات حول إدارة التجمعات الجماهيرية في باريس، وصفت وسائل إعلام فرنسية المشهد بـ«الخارج عن السيطرة»، داعية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المناسبات الرياضية الكبرى.