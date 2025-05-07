أعلنت مصادر صحفية أن أسعار تذاكر مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر التذاكر إلى أرقام خيالية تعكس شغف الجماهير الباريسية لمتابعة اللقاء المنتظر من مدرجات ملعب «حديقة الأمراء»، الذي يتسع لنحو 48 ألف مقعد.وتقدم باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بالعاصمة لندن الأسبوع الماضي بهدف نظيف عزز آماله في بلوغ النهائي، ما زاد من إقبال الجماهير على حضور مواجهة الإياب.وبالرغم من بيع جميع التذاكر رسميًا، إلا أن القوانين الفرنسية التي لا تمنع إعادة بيعها أدت إلى ارتفاع الأسعار، حيث بلغت تكلفة التذاكر المميزة في أفضل مواقع الملعب أكثر من 10 آلاف يورو، بينما لم تقل أسعار التذاكر العادية عن ألف يورو.