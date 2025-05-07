قمة أوروبية جديدة تشهدها الجماهير الرياضية مساء اليوم (الأربعاء)، عندما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي بضيفه آرسنال الإنجليزي 10:00 ليلا على استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ورغم أنه لم يسبق لأي من الفريقين التتويج بدوري الأبطال، إلا إنهما يدخلان هذا اللقاء بحثًا عن الوصول إلى نهائي البطولة القارية الأهم على مستوى الفرق للمرة الثانية في تاريخهما، مع أفضلية نسبية لباريس سان جيرمان الذي فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ويتميز الفريقان بأنهما تحت قيادة فنية إسبانية، إذ يقود الفريق الباريسي المدرب لويس إنريكي، فيما يقود الفريق الإنجليزي المدرب ميكيل أرتيتا.ويعود آرسنال إلى المدينة التي خسروا فيها عام 2006 على يد برشلونة، في النهائي الوحيد الذي وصل إليه الفريق الإنجليزي، لكن منافسهم هذه المرة سيكون باريس سان جيرمان، والذي يخوض بدوره نصف النهائي للمرة الرابعة في آخر 6 أعوام ويتمنى تكرار لعب المباراة النهائية مثلما فعل في لشبونة عام 2020 رغم أنه خسر لصالح بايرن ميونخ.ويدخل فريق باريس هذا اللقاء بعد أن أزاح فريقين إنجليزيين في دور الـ 16 ودور الـ 8، إذ تفوق على ليفربول ومن ثم انتصر على أستون فيلا، ويطمح في لقاء الليلة لتأكيد تفوقه وعلو كعبه على الكرة الإنجليزية بتجاوز ضيفه آرسنال والوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه.فيما يدخل آرسنال هذا اللقاء بعد تفوقه على ريال مدريد الإسباني في دور ربع النهائي بمجموع اللقاءين 5/ 1، وكان قد تخطى قبلها فريق آيندهوفين الهولندي بمجموع اللقاءين 9/ 3، ورغم خسارته في الذهاب من مضيفه في لقاء الليلة فريق باريس سان جيرمان، إلا إن آرسنال يطمح لمواصلة مشواره والتفوق على أصحاب الأرض والجمهور لإثبات تواجد الكرة الإنجليزية في نهائيات هذه المسابقة، إذ حضرت الأندية الإنجليزية في نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات في آخر 4 نسخ وحصدت اللقب مرتين عن طريق تشلسي الذي انتصر على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، ومن ثم عاد السيتي ليحقق اللقب في النسخة قبل الماضية على حساب إنتر ميلان بهدف دون مقابل.يذكر أن المتأهل من هذه المواجهة سيواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي الذي فرض اسمه في النهائي بعد تفوقه على برشلونة الإسباني بمجموع اللقاءين 7/ 6، وسيقام نهائي البطولة يوم السبت الموافق 31 مايو على استاد اليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية.