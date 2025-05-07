ينطلق، غداً (الخميس)، نهائي التصفيات الآسيوية للبولو، التي ستقام في ملعب أرينا، بمنتجع نوفا للفروسية (غرب الرياض) خلال الفترة من 8-9 مايو 2025، بمشاركة منتخبي باكستان وإيران، حيث سيقام النهائي من مباراتين (ذهاب وإياب)، وسيتأهل المنتخب الفائز بالمركز الأول لنهائيات كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية نهائي التصفيات الآسيوية للبولو، وهو امتداد للاستضافات الدولية الناجحة في العديد من الرياضات.وأوضح ابن دويس أن الاستعدادات لنهائي التصفيات بدأ مبكراً، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووزارة الرياضة، بهدف إحداث نقلة نوعية في الاستضافات القارية والعالمية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.وتمنى الرئيس التنفيذي، إقامة طيبة للوفود المشاركة، وأداء فنيا عاليا يعكس تطور رياضة البولو في قارة آسيا.