كشفت مصادر «عكاظ» أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي بات أقرب من إي وقت مضى للإشراف على تدريب النصر، بعد أن خرج من حسابات «الهلال» نهائياً بسبب تضارب في «التوقيت» بين رغبة الطرفين، إذ اشترط «إنزاغي» بدء مهماته التدريبية بعد كأس العالم للأندية، وهو ما يتعارض مع رغبة الهلاليين في التعاقد مع مدرب يقود الفريق قبل البطولة نفسها، لضمان التحضير المثالي للاستحقاق العالمي.وكانت خطة الهلال، وفقاً للمصادر، تقوم على التعاقد مع البرتغالي ماركو سيلفا لموسم واحد، على أن يُفتح الباب لاحقاً لإنزاغي بعد انتهاء كأس العالم. إلا أن تعقيد المفاوضات وتغير الأولويات دفع الهلال لإنهاء فكرته السابقة، والتوجه لبناء مشروع طويل الأمد مع سيلفا، الذي يُعد خيارهم الوحيد الذي أعطى الموافقة الرسمية، كما انفردت «عكاظ» سابقاً.