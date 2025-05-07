لم تعد مشاركة منتخب روسيا في كأس العالم 2026، أمراً مستبعداً، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتطلعات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، إذ قال ترمب إن السماح بمشاركة روسيا في البطولة بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا قد يشكل «حافزا جيدا» نحو تحقيق تسوية سلمية.

وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعدم معرفته بالحظر المفروض على مشاركة منتخب روسيا لكرة القدم في بطولة كأس العالم، وذلك وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، خلال لقائه مع ترمب، عن أمله في أن تشارك روسيا في كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن ذلك سيكون ممكنا في حال تحقق السلام في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «إنديبيندنت» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بدأ اتخاذ خطوات لإعادة الفرق الروسية إلى المسابقات الدولية، وأوضحت أن بعض الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم تؤيد عودة روسيا الفورية.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قال خلال الاجتماع 49 للجمعية العمومية لليويفا في بلجراد أبريل الماضي، أنه يأمل في عودة روسيا إلى عالم كرة القدم من جديد قريبا، إذ أن هذا سيشكل مؤشرا لنهاية الحرب في أوكرانيا.

وأضاف إنفانتينو خلال الاجتماع: «مع إجراء محادثات من أجل السلام في أوكرانيا، أتمنى أن نتمكن قريبا من الانتقال إلى الصفحة التالية، وأن نعيد روسيا أيضا إلى مشهد كرة القدم لأن هذا سيعني أن كل شيء جرى حله».

«هذا ما يجب أن نشجع عليه، – لأن هذا هو هدف كرة القدم. كرة القدم ليست للانقسام وإنما لتوحيد الفتيات والفتيان والشعوب من كل مكان».

وأيد ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا تصريحات إنفانتينو.

وقال تشيفرين في المؤتمر الصحفي في ختام الجمعية العمومية «عندما تتوقف الحرب، سيتم إعادة قبول روسيا».

وفي وقت سابق، تلقى المنتخب الروسي دعوة للمشاركة في بطولة تنظمها اتحادات دول آسيا الوسطى لكرة القدم CAFA.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر قرارًا في وقت سابق من عام 2022 بإيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات التي تتبعه إلى أجل غير مسمى، في أعقاب الحرب الروسية لأوكرانية.

وغاب منتخب روسيا عن المشاركة في كأس العالم 2022 وبطولة كأس أمم أوروبا 2024 ودوري أمم أوروبا من العام ذاته.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام نفسه، علما بأنها النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبا وتنظم في 3 دول مختلفة هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.