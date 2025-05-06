تُوج منتخبنا الوطني لألعاب القوى للشباب بلقب بطولة الخليج التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن فرض سيطرته على مجريات المنافسات محققاً المركز الأول في الترتيب العام برصيد 213 نقطة، وحصيلة بلغت 23 ميدالية متنوعة منها ثماني ميداليات ذهبية، وتسع ميداليات فضية وستّ ميداليات برونزية.وكان من أبرز الإنجازات السعودية في البطولة حصول محمد الزائر على الميدالية الذهبية في مسابقة الإطاحة بالمطرقة إذ سجل رقماً سعودياً جديداً بـ67.19م، وجاء زميله حسين فتحي ثانياً والميدالية الفضية برمية بلغت 63.33م، كما حقق مساعد العصيمي ذهبية رمي الرمح برمية بلغت 51.52م ليحقق رقماً شخصياً جديداً في فئة الشباب، وتُوج عمر المامي بذهبية سباق 3000م مسجلاً 8:52.77 دقيقة، كما سيطر نجوم منتخبنا الوطني في سباق العشاري إذ نال الذهبية محمد حزام بحصده 5949 نقطة، ويليه زميله مشاري العريعر الذي حصد الفضية جامعاً 5823 نقطة، وواصل نجوم الأخضر سيطرتهم في مسابقة 3000م موانع إذ أحرز الذهبية البطل بدر الغامدي بزمن 9:51:10 دقيقة، وحصد الفضية عمار الشنقيطي بزمن 10:23:76 دقيقة، كما حصد البطل علي آل نصفان ذهبية الوثب الثلاثي بوثبة بلغت 14.50م، ونال البرونزية زميله عبدالرحمن آدم بمسافة 14.03م، ونال آدم أيضاً فضية الوثب الطويل بقفزة بلغت 6.08م، وظفر البطل نايف السبيعي بذهبية سباق 400م حواجز بزمن 53:14 ثانية.وفي سباق السرعة تألق منتخبنا الوطني إذ حقق ذهبية 4×100م بزمن 41.80 ثانية، وكذلك فضية سباق 4×400م بزمن 3:14.10 دقيقة، وفي سباق 200م نال بدر القحطاني الفضية بزمن 21:36 ثانية، وذهبت البرونزية لزميله مشعل هزازي بزمن 21.48 ثانية.وحصد محمد القديحي فضية القفز بالعصا بعد أن تجاوز ارتفاع 4.70م، وفي سباق 100م جري حقق منتخبنا الوطني الميدالية الفضية عن طريق سعود حقوي والبرونزية لزميله بداح البيشي، ونال مساعد السبيعي فضية سباق 400م بزمن 47.36 ثانية، وفي رمي القرص حقق هادي المعلم البرونزية برمية بلغت 50.71م، وحصد حسن حقوي برونزية 110م بزمن 14.03 ثانية، ونال البطل زايد البيشي برونزية دفع الجلة بمسافة 14.43م.وجاء هذا التفوق نتيجة أداء جماعي مميز على مدار ثلاثة أيام من المنافسات إذ تألق نجوم المنتخب السعودي في مختلف المسابقات، ليحقق الأخضر حضوراً قوياً في منصات التتويج، ويعكس هذا الإنجاز ريادة المملكة في رياضة ألعاب القوى ويبرهن على الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد ألعاب القوى في دعم فئة الشباب ضمن رؤية واضحة يقودها رئيس اتحاد اللعبة علي بن إبراهيم الشيخي، الذي يولي الفئات السنية اهتماماً بالغاً باعتبارها الأساس الحقيقي لصناعة أبطال المستقبل، وضمان استدامة الإنجاز والتفوق في الميادين الإقليمية والدولية.