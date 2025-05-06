توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة غسان طاشكندي، الأهلي بكأس وزارة الرياضة لكرة السلة والميداليات الذهبية، بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 80/ 78 في مباراة جماهيرية مثيرة حتى الثواني الأخيرة، فيما حل الاتحاد في المركز الثاني ونال الميداليات الفضية.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين وتمكن الأهلي من التقدم 23/ 20، وفي الثواني الأخيرة وبثلاثية رائعة من الأمريكي كيرون ديشليلدز أنهى الاتحاد الشوط الأول متقدماً بنتيجة 41/ 39، وفي الربع الثالث أبدع نجوم الأهلي لاسيما علي الشبيلي برمياته الثلاثية ومرزوق المولد بتحركاته، وقلص الأهلي الفارق ولكن الاتحاد أنهى الربع الثالث متقدماً أيضاً بفارق «اسكور» واحد 63/ 61، وفي الربع الأخير انتفض الأهلي وقلب النتيجة وحافظ على تقدمه إلى أن انتهى اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 80/ 78.وبعد نهاية اللقاء توج رئيس اتحاد اللعبة غسان طاشكندي فريق الأهلي بكأس البطولة واللقب الثالث في تاريخه وحصل لاعبوه على الميداليات الذهبية، وتوج لاعبي الاتحاد بالميداليات الفضية، ليُسدل الستار على الموسم الرياضي لكرة السلة بتحقيق الاتحاد بطولة الدوري العام، وحصول فريق العلا على كأس المربع الذهبي كأول بطولة يحققها بعد تأهله للدوري الممتاز، وأخيراً حصد الأهلي كأس وزارة الرياضة.