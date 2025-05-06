‎قرر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين توجيه انتقادات حادة للبنية التحتية للملاعب في إيطاليا، واصفاً إياها بالأسوأ بين الدول الأوروبية الكبرى.‎ودعا الحكومة الإيطالية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع، خصوصاً مع استعداد البلاد لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2032 بالشراكة مع تركيا.وأكد تشيفرين في مقابلة أن الحديث المستمر عن تطوير الملاعب دون تنفيذ خطوات عملية أصبح مملاً، مشيراً إلى أهمية دعم الأندية من الحكومة والمستثمرين، ورغم الانتقادات، عبّر عن ثقته في قدرة إيطاليا على تدارك الوضع، بفضل جهود الاتحاد الايطالي لكرة القدم.‎ومن المتوقع أن تُقام «يورو 2032» في خمس مدن من كل من إيطاليا وتركيا، مع تأهل البلدين تلقائياً كمضيفين، وتُعد هذه أول استضافة مشتركة للبطولة بين دولتين غير متجاورتين، ما يمثل فرصة لتعزيز التعاون بينهما وتطوير البنية التحتية الرياضية.