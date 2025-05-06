هيمنة الأندية الإنجليزية على قائمة عرش الأعلى قيمة سوقية في العالم، وفق التقرير الصادر من شبكة CNBC، حيث اقتحم 11 نادياً إنجليزياً قائمة الـ 25 نادياً على مستوى العالم، التي يتربع عليها «ريال مدريد» الإسباني بـ 6,7 مليار دولار، وجاء في المركز الثاني «مانشستر يونايتد» بقيمة بلغت 6 مليارات دولار، متبوعاً بمنافسه الكتالوني «برشلونة» الذي احتل المركز الثالث بقيمة 5,65 مليار دولار،و «ليفربول» رابعاً بـ 5,4 مليار دولار، ومانشستر سيتي في المركز الخامس بـ 5,2 مليار دولار، وكشف التقرير الذي بثه موقع الـ «RT»، عن دخول «أتلتيكو مدريد» القائمة بـ 2,1 مليار دولار وفي المركز الـ12، ويعكس تصدر «ريال مدريد» التصنيف قوته الاقتصادية والتجارية، الناتجة عن سلسلة من النجاحات الرياضية، وتوسّعه العالمي، بالإضافة إلى قيمة علامته التجارية التي تُعد من بين الأقوى في تاريخ الرياضة.