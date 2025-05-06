يواجه 10 لاعبين خطر الإيقاف في حال حصولهم على «الإنذارات» في مباراة «الكلاسيكو» التي ستجمع النصر والاتحاد غدا (الأربعاء) الساعة 9:00 مساء على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة (30) في دوري روشن، واللاعبون المهددون هم: دانيلو، وعبدالإله العمري، وحسن كادش، وعبدالرحمن العبود، وموسى ديابي، وبيرجوين من (الاتحاد)، وعلي لاجامي،، وعلي الحسن، وعبدالله الخيبري، وأوتافيو، من (النصر).وسيواجه الاتحاد عقب لقاء النصر فريق الفيحاء (الأحد) القادم، الساعة 9:00 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فيما يحل النصر ضيفا على الأخدود (الإثنين) القادم، الساعة 9:00 مساء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن مباريات الجولة (31) في دوري روشن.