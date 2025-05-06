تختتم مساء غد الأربعاء لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 لقاءات مثيرة، إذ سيحل «المتصدر» فريق الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على النصر 9:00 مساء، فيما يواجه «الوصيف» الهلال مضيفه متذيل الترتيب فريق الرائد 7:15 مساء، ويستضيف بطل نخبة آسيا فريق الأهلي نظيره التعاون 7:25 مساء.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام مضيفه فريق الرائد سعياً للمنافسة على لقب الدوري بعد خروجه من دوري أبطال آسيا في نصف النهائي، التي كان ضحيتها مدرب الفريق جورجي خيسوس الذي تمت إقالته وتعيين المدرب الوطني محمد الشلهوب بديلاً عنه، ويحتل الهلال حالياً المركز الثاني برصيد 62 نقطة حصدها من 19 انتصاراً و5 تعادلات ومثلها خسائر وله من الأهداف 79 كأقوى خط هجوم في الدوري وعليه 34 هدفاً، فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء بظروف صعبة للغاية، إذ تلقى 3 خسائر متتالية أطاحت به للمركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات و3 تعادلات و20 خسارة وله من الأهداف 36 وعليه 54 هدفاً، وبات أمر بقائه في دوري المحترفين صعباً ومعقداً، إذ إن الفارق بينه وبين أقرب مراكز الأمان 9 نقاط ولم يتبقَّ إلا 5 لقاءات على نهاية دوري المحترفين في نسخته الحالية.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وبنشوة تحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام ضيفه التعاون في لقاء مهم للفريقين لا سيما أصحاب الأرض والجمهور فريق الأهلي الذي يسعى لتحقيق مركز متقدم للمشاركة في السوبر السعودي إذ يحتل حاليّاً المركز الـ 5 برصيد 58 نقطة حصدها من 18 انتصار و4 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 60 وعليه 29 هدفاً، فيما يدخل فريق التعاون هذا اللقاء لتحسين موقعه في جدول الترتيب بعد أن فقد الأمل في المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، إذ أصبح الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث 19 نقطة، ويحتل التعاون حالياً المركز الـ 8 برصيد 41 نقطة حصدها من 11 انتصاراً و8 تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 34 وعليه 30 هدفاً.وعلى استاد الأول بارك، وفي قمة لقاءات الجولة يستضيف النصر نظيره الاتحاد في كلاسيكو مثير سيحدد الكثير من معالم المنافسة على لقب الدوري، إذ يسعى المتصدر الاتحاد للظفر بنقاط اللقاء الثلاث لتأكيد صدارته والاقتراب من اللقب، إذ يحتل المركز الأول برصيد 68 نقطة حصدها من 21 انتصاراً و5 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 66 وعليه 30 هدفاً، فيما يسعى النصر لتعويض إخفاقه في دوري أبطال آسيا للنخبة بتحقيق لقب الدوري من خلال الفوز في لقاء الليلة على أمل الانتصار في جميع اللقاءات المتبقية وتعثر الاتحاد ووصيفه الهلال، ويحتل النصر حالياً المركز الثالث برصيد 60 نقطة حصدها من 18 انتصاراً و6 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 62 وعليه 33 هدفاً.مباريات اليومالرائد × الهلال7:15 مساءالأهلي × التعاون7:25 مساءالنصر × الاتحاد9:00 مساء