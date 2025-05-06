تشهد مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين استمرار المهاجمين في المنافسة على لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يتصدر حاليّاً قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو بـ(23) هدفاً، ويليه في الوصافة الثلاثي المهاجمين ايفان توني من (الأهلي)، وعبدالرزاق حمد الله من (الشباب)، وجوليانو كينيونيس برصيد (19) هدفا، وفي المركز الثالث قائد الاتحاد كريم بنزيما بـ18 هدفا، وفي المركز الرابع المهاجم الهلالي ماركوس ليوناردو بـ17هدفا.وتتواصل المنافسة على لقب الهداف حتى نهاية الدوري يوم (الإثنين) 26 مايو الجاري.