فرحة لاعبي النصر بأحد الأهداف الموسم الجاري
فرحة لاعبي النصر بأحد الأهداف الموسم الجاري
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رشيد الهاشمي (جدة) rasheedalhashmi@
سجل فريقا الاتحاد والنصر في دوري المحترفين السعودي منذ تطبيقه في موسم 2008-2009، 100 هدف كان نصيب فريق النصر 55 هدفا بينما الاتحاد 45 هدفا، ليصبح الفارق ما بين فريقي «الأصفرين» 10 أهداف.

هذا وحملت تاريخ المواجهات في الدوري التفوق لمصلحة النصر بـ 13 فوزا، مقابل 11 انتصارا للاتحاد، وحضر التعادل في 9 مناسبات.

ويسعى العميد والعالمي إلى الانتصار في الجولة الثلاثين من دوري روشن للمحترفين في الموسم الحالي.

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