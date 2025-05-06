أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إقامة بطولة منتخبات الشباب لدول الخليج خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025 في المملكة العربية السعودية، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.وستُقسم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.وتعد هذه البطولة الأولى للفئات السنية التي تُقام تحت إشراف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى دعم وتوسيع قاعدة بطولات الفئات العمرية، وترسيخ الاهتمام باللاعبين الواعدين باعتبارهم النواة الأساسية لمستقبل المنتخبات الخليجية.وأكد الاتحاد الخليجي عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية بأنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد إجراء قرعة البطولة وتفاصيل المنتخبات المشاركة.