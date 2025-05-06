قمة مرتقبة جديدة تجمع الاتحاد بجاره الأهلي في ديربي من ذهب عندما يلتقيان مساء اليوم الثلاثاء الساعة 8:00 مساءً على نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.يدخل الفريقان هذا اللقاء بعد مشوار حافل في البطولة، إذ بدأ الأهلي مشواره بمواجهة نظيره فريق الخويلدية في ربع النهائي وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 90/ 56، وفي نصف النهائي وفي مباراة مثيرة وقوية تفوق الأهلي على فريق العلا بنتيجة 94-84 ليتأهل لنهائي الكأس، فيما بدأ الاتحاد مشواره في البطولة في الدور ربع النهائي إذ واجه ضيفه فريق السلام وانتصر الاتحاد بنتيجة 92/ 43، وفي نصف النهائي تفوق الاتحاد على مضيفه الفتح بنتيجة 89-72 وحجز المقعد الثاني في نهائي الكأس.يُذكر أن السجل الشرفي لأبطال البطولة يضم 6 فرق، ويتصدر السجل فريق أحد بتحقيقه اللقب 17 مرة، يليه الاتحاد وصيف النسخة السابقة بـ 13 مرة، ثم الأنصار بخمس مرات فالهلال بأربع مرات وهو حامل اللقب أخيراً قبل أن تلغي إداراته اللعبة، ثم النصر بثلاث مرات، وأخيراً الأهلي والفتح بتحقيقهما اللقب مرتين لكل منهما.