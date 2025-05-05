في مشهدٍ استثنائي حمل طابع المصادفة، التقى مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نهاية يونيو 2023 على سواحل جزيرة سردينيا الإيطالية، في لحظة عفوية بدت وكأنها مقدّمة لما هو قادم. وقتها، لمح إنزاغي يخت رونالدو عبر منظاره من على قاربه، فما كان منه إلا أن قفز على دراجته المائية واتجه نحو اليخت، حيث استقبله «الدون» بابتسامة ودية ودعوة إلى جلسة استمرت لنصف ساعة.دار الحديث بين الرجلين حول كرة القدم، والحياة، والمستقبل، قبل أن يُطلق إنزاغي مزحة بدت الآن وكأنها نبوءة، حين قال: «لماذا ذهبت إلى السعودية؟ كنت سأجعلك تسجل 40 هدفاً في الموسم لو لعبت تحت قيادتي في أوروبا».اليوم، تعود تلك اللحظة الصيفية إلى واجهة المشهد الرياضي، ولكن بصيغة أكثر جدية. فقد علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، منح إدارة النادي الضوء الأخضر للتفاوض مع إنزاغي لتولي القيادة الفنية للفريق بدءا من الموسم القادم.ويبدو أن النصر، الساعي إلى إعادة ترتيب أوراقه بعد موسم آسيوي مخيّب، يتجه نحو مدرسة فنية جديدة، تبحث عن توليفة تجمع بين الانضباط التكتيكي والطموح الهجومي، وهما سمتان طالما ميّزتا أسلوب إنزاغي في إيطاليا.فهل نرى ذلك اللقاء العابر في سردينيا يتحول إلى شراكة فنية في الرياض؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.