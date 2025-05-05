دخل الظهير الأيسر لنادي النصر، سالم النجدي، دائرة الضوء العالمي بعد أن سجّل حضورًا لافتًا ضمن قائمة أفضل اللاعبين في مركزه تحت سن 23 عامًا على مستوى الدوريات خارج أوروبا، بحسب تقييم حديث صادر عن مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES).وجاء النجدي ضمن قائمة النخبة التي ضمت أسماء بارزة من أمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة، ودول الخليج، وهو ما يعكس حجم التقدير الذي يحظى به اللاعب بعد موسم شهد تطورًا واضحًا في مستوياته الفنية والبدنية. ووفقًا للمؤشر، سجل النجدي تقييمًا بلغ 75.8 نقطة، وهو ما يضعه في مصاف أفضل المواهب الصاعدة عالميًا في مركز الظهير الأيسر والسادس عالميا.ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لعمل مستمر وجهد كبير يبذله النجم السعودي الشاب، والذي أصبح عنصرًا ثابتًا في تشكيلة النصر، وقدّم أدوارًا متكاملة دفاعيًا وهجوميًا، ولفت الأنظار بأدائه الحماسي وقدرته على صناعة الفارق في الرواق الأيسر.ويمثل هذا التقدير دفعة قوية للكرة السعودية، ويؤكد جدوى الاستثمار في تطوير المواهب المحلية، في ظل ارتفاع مستوى المنافسة في دوري روشن السعودي، وظهور أسماء شابة قادرة على اقتحام قوائم التصنيفات الدولية.ومن المتوقع أن يكون لسالم النجدي مستقبل بارز سواء على مستوى المنتخب أو في المحافل القارية والدولية، في حال واصل على هذا النهج التصاعدي من الأداء والاحترافية.