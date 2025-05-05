JEDDAH, SAUDI ARABIA - MAY 03: Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophy after his teams 2-0 victory following the AFC Champions League Elite Final between Al Ahli and Kawasaki Frontale at the King Abdullah Sports City Hall Stadium on May 03, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MAY 03: Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophy after his teams 2-0 victory following the AFC Champions League Elite Final between Al Ahli and Kawasaki Frontale at the King Abdullah Sports City Hall Stadium on May 03, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
-A +A
رشيد الهاشمي (جدة) rasheedalhashmi@
رسّخ تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة ملامح مشروعه الفني الطموح، الذي بدأ يتبلور بشكل ملموس منذ الموسم الماضي، حين أنهى موسمه ثالثاً في دوري روشن السعودي للمحترفين، ليضمن بطاقة المشاركة القارية.

وجاء الإنجاز الآسيوي ليؤكد نضج المشروع الأهلاوي وتصاعد مساره، إذ مثّل اللقب دفعة نوعية على مستوى الاستقرار الفني والإداري، وفتح آفاقاً أوسع لاستقطاب أسماء كبرى لتدعيم الصفوف في المرحلة المقبلة.

كما شكّل التتويج القاري شهادة نجاح مبكرة للمدرب الألماني الأنيق ماتياس يايسله، الذي اجتاز اختبار القارة الآسيوية باقتدار، محققاً أول بطولة قارية في تاريخ النادي الأخضر العريق، ليعزز بذلك موقعه على رأس المشروع، ويكسب ثقة الإدارة والجماهير في قدرته على مواصلة البناء بثبات وكفاءة.

أخبار ذات صلة
 
هل يقود «إنزاغي» النصر؟
هل يقود «إنزاغي» النصر؟
نجدي النصر سادس أفضل ظهير خارج أوروبا
نجدي النصر سادس أفضل ظهير خارج أوروبا