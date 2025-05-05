رسّخ تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة ملامح مشروعه الفني الطموح، الذي بدأ يتبلور بشكل ملموس منذ الموسم الماضي، حين أنهى موسمه ثالثاً في دوري روشن السعودي للمحترفين، ليضمن بطاقة المشاركة القارية.وجاء الإنجاز الآسيوي ليؤكد نضج المشروع الأهلاوي وتصاعد مساره، إذ مثّل اللقب دفعة نوعية على مستوى الاستقرار الفني والإداري، وفتح آفاقاً أوسع لاستقطاب أسماء كبرى لتدعيم الصفوف في المرحلة المقبلة.كما شكّل التتويج القاري شهادة نجاح مبكرة للمدرب الألماني الأنيق ماتياس يايسله، الذي اجتاز اختبار القارة الآسيوية باقتدار، محققاً أول بطولة قارية في تاريخ النادي الأخضر العريق، ليعزز بذلك موقعه على رأس المشروع، ويكسب ثقة الإدارة والجماهير في قدرته على مواصلة البناء بثبات وكفاءة.