علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي نيوم يستهدف الحصول على خدمات النجم الاتحادي أحمد الغامدي المعار لفريق نيوم حتى نهاية الموسم الحالي، وسيقدم نادي نيوم عرضا ماديا ضخما لنادي الاتحاد من أجل الظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.وكان الغامدي ساهم مع زملائه في فريق نيوم بالتتويج بلقب دوري يلو الموسم الحالي، والصعود لدوري روشن في الموسم القادم.في المقابل أوضح مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن مسألة الحديث عن أية أمور متعلقة بالنجم أحمد الغامدي سابق لأوانه، واللاعب مرتبط بعقد حتى العام 2027.وكان الغامدي انضم إلى صفوف الفريق الاتحادي في يناير 2024 قادما من الاتفاق على سبيل الإعارة ونجح نادي الاتحاد في تفعيل بند الشراء في الفترة الصيفية من العام 2024، ومن ثم إعارة اللاعب لنادي نيوم في الفترة الشتوية 2025.