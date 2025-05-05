أشادت الصحف البرازيلية بلاعبها بوبي روبرتو فيرمينو بعد تحقيق كأس آسيا للنخبة مع فريقه الأهلي، إذ قدم مستوى مميزاً قاد فريقه للقب.وقالت صحيفة «Folha de S.Paulo»: «هل تتذكرون فيرمينو مهاجم ليفربول السابق.. حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة». كما عنونت صحيفة «O Dia»: «فيرمينو يحقق أرقاماً قياسية مع الأهلي في نخبة آسيا بعد تحقيقه لقب البطولة، سجل 6 أهداف وصنع 7، بإجمالي 13 مساهمة تهديفية». كما كتبت صحيفة «O Globo»: «فيرمينو والبرازيليون شقوا طريق الأهلي نحو تحقيق لقب آسيوي للمرة الأولى في تاريخه».بينما قالت شبكة «ESPN» النسخة البرازيلية: «الأهلي هزم كاواساكي الذي فاز على كريستيانو رونالدو، بأقدام برازيلية عن طريق جالينو الذي سجل هدفاً وفيرمينو الذي صنع هدفين».