في اللحظات الأخيرة من آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية، وتحديداً في الـ31 من يناير الماضي، أعلن الأهلي ضم البرازيلي غالينو جناح بورتو البرتغالي في صفقة جاءت في وقت مهم وحساس للأهلاويين الذين كانوا يعيشون معاناة حقيقية، نظراً لغياب أي حلول هجومية على الجانب الأيسر من الملعب.هذا الأمر جعل الحمل ثقيلاً على النجم البرازيلي الذي بات مطالباً بالتألق فوراً لحل مشاكل الأهلي الهجومية، لم يحتَجْ غالينو لأي وقت ليتألق، من اللحظة الأولى أثبت موهبته وجودته العالية ونجح في تسجيل الفارق الفني الواضح مع الأهلي في دوري روشن.أما على الصعيد القاري.. فكان غالينو متألقاً فوق العادة، يكفي أن نذكر أنه من بدء مشواره مع الأهلي مطلع فبراير كان أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب أن ساهم بالأهداف سواءً بالتسجيل أو الصناعة منذ دور الـ16 وحتى النهائي.وكان غالينو قد شارك في مواجهتَي نصف النهائي أمام الهلال، والنهائي أمام كاواساكي الياباني، متحاملاً على إصابة تعرض لها في التدريبات، ورغم ذلك كان أحد نجوم المواجهتين.