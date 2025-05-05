استقبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم (الإثنين)، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بمناسبة تحقيقهم لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 على حساب فريق كاواساكي فرونتال الياباني، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعدد من مسؤولي وقيادات الوزارة.وعبر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن فخره واعتزازه بما قدمه الأبطال من مستويات فنيّة مميزة، تعكس تطور رياضة كرة القدم في المملكة، مشيداً في الوقت ذاته بالروح العالية للاعبين، والتي أسهمت -بعد توفيق الله- في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعد نتاج دعمٍ كبير توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الرياضي بمختلف ألعابه، وجميع فئاته.وأكد وزير الرياضة في ختام لقائه بأبطال فريق الأهلي على أهمية الاستمرار في العمل، وبذل المزيد من الجهد في المستقبل؛ لرفع اسم المملكة عالياً في المحافل القاريّة والعالمية.